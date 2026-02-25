Ricerca | Riforma storica con fondo unico e triennale

Un fondo unico per superare la frammentazione. Il nuovo Fondo per la Programmazione della Ricerca rappresenta un cambiamento radicale rispetto al passato. Invece di finanziamenti frammentati e spesso incerti, il governo ha deciso di creare un unico fondo che copre un arco temporale di tre anni. Questo approccio garantisce una pianificazione più efficace e una maggiore stabilità per i ricercatori. La riforma mira a sostenere sia la ricerca di base, fondamentale per l’avanzamento della conoscenza scientifica, sia quella applicata, che ha ricadute dirette sull’economia e la società. Inoltre, il fondo prevede risorse specifiche per la manutenzione e il potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca nazionali, essenziali per mantenere la competitività internazionale. Fabio Florindo, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha sottolineato che questa riforma è un passo fondamentale per garantire la competitività internazionale dell’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ricerca, parte il Piano triennale con un 1,2 miliardi dal 2026 al 2028

