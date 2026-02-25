Riaperta la linea Verona-Bologna dopo lo svio dei carri merci

Dalle 6 di questa mattina, 25 febbraio, la circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Bologna è tornata alla piena regolarità, anche tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Nogara. Il traffico era rimasto sospeso da lunedì a causa dello svio di due carri vuoti di un treno merci, un incidente verificatosi intorno alle 12. L’evento è avvenuto all'altezza del bivio di Santa Lucia ed ha interessato gli ultimi vagoni di coda, che al momento del fatto risultavano privi di carico. E non ci sono stati feriti tra il personale o tra i viaggiatori. Per sopperire alla chiusura della tratta, che ha visto i tecnici costantemente impegnati nel ripristino dei binari, la mobilità ferroviaria ha subito variazioni significative con cancellazioni e limitazioni di percorso. I treni a lunga percorrenza e la linea dell'Alta Velocità sono stati instradati su itinerari alternativi, mentre per i passeggeri locali tra Verona Porta Nuova e Isola della Scala è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. 🔗 Leggi su Veronasera.it

