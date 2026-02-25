Rianimazione parla l’ex primario | Sì il Santa Croce è penalizzato

L'ex primario afferma che il Santa Croce è penalizzato a causa di risorse insufficienti nell'unità di Anestesia e Rianimazione. La sua dichiarazione si basa sulla percezione di una carenza di personale e attrezzature, che influenzano la qualità delle cure offerte. La criticità è particolarmente evidente nei reparti di emergenza e nelle terapie intensive, dove la presenza di personale qualificato fa la differenza. La situazione attuale solleva preoccupazioni tra operatori e pazienti.

"Per qualsiasi ospedale l' unità operativa di Anestesia e Rianimazione rappresenta una parte fondamentale, si può dire che è la base dell'ospedale stesso, è praticamente lo zoccolo. Per cui non c'è dubbio che il fatto di non avere più un reparto autonomo con un suo direttore, rappresenti una penalizzazione importante". A parlare è Augusto Sanchioni, 72 anni, ex primario del reparto di Anestesia e Rianimazione al Santa Croce di Fano: in pensione dal 2023 (dunque da tre anni, non sei, come erroneamente scritto ieri) osserva ormai da outsider le alterne vicende della sanità cittadina, con la lucidità di chi conosce il sistema e la libertà di chi può dire ciò che pensa.