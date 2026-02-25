Retelit e Italtel così l’AI si mette al servizio della sicurezza sul lavoro
Retelit, tra i principali operatori italiani nel settore Telco & Ict focalizzato sul mercato B2B, e Italtel, multinazionale italiana leader nelle soluzioni tecnologiche avanzate, presentano “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro. Nei primi dieci mesi del 2025, i dati Inail indicano che in Italia le vittime sul lavoro sono state 896, mentre il numero degli infortuni continua ad aumentare. Questa situazione rende sempre più urgente l’introduzione di nuovi strumenti capaci di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, affiancando alle soluzioni tradizionali tecnologie innovative basate sull’intelligenza artificiale, sostenibili dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
