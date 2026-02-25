Resinovich l’appello del fratello Sergio | Il corpo di mia sorella è ancora a Milano
Il caso di Liliana Resinovich torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni del fratello Sergio, che ha denunciato la mancata restituzione della salma alla famiglia. La donna, 63 anni, era scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 ed è stata ritrovata morta nel gennaio 2022: un’inchiesta che, a distanza di anni, continua a rimanere aperta. “Il corpo di mia sorella è ancora a Milano. È lì dal 2024, quando è stato riesumato per il nuovo esame autoptico, ma da allora non è più tornato nel cimitero di Trieste. È una cosa che ci rattrista molto”. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche:
“Il corpo di Liliana…”. Resinovich, l’annuncio choc del fratello Sergio
“Thomas Markle è ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono gravi”. L’appello del fratello di Meghan: “Mia sorella abbia compassione per lui, sta lottando per la vita”
Temi più discussi: Ridateci i resti di Lilly: caso Resinovich, l’appello della cugina Silvia Radin; Sterpin, folla di amici e conoscenti per l'ultimo saluto. Presente ai funerali anche il fratello di Liliana Resinovich; Liliana Resinovich come Serena Mollicone: perché la salma non è ancora tornata a Trieste; Claudio Sterpin, folla per l’addio al ‘testimone’ del caso Resinovich. L’ultima telefonata con Lilly, i messaggi in codice, le dichiarazioni alla polizia.
Liliana Resinovich come Serena Mollicone: perché la salma non è ancora tornata a TriesteLa genetista Marina Baldi: Potrebbero servire ulteriori indagini, per questo non è ancora arrivato il nulla osta alla nuova sepoltura. La riesumazione risale al febbraio di due anni fa. Il medico le ... quotidiano.net
Ridateci i resti di Lilly: caso Resinovich, l’appello della cugina Silvia RadinNon possiamo lasciarla in un laboratorio a Milano, mi pare una richiesta del tutto normale. Speriamo di arrivare alla verità, la nuova procura sta lavorando. Sterpin? Aveva già detto tutto ... msn.com
“Non possiamo lasciarla in un laboratorio a Milano, mi pare una richiesta del tutto normale. Speriamo di arrivare alla verità, la nuova procura sta lavorando. Sterpin Aveva già detto tutto” Leggi l'articolo #CasoResinovich - facebook.com facebook