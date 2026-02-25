Resinovich l’appello del fratello Sergio | Il corpo di mia sorella è ancora a Milano

Il caso di Liliana Resinovich torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni del fratello Sergio, che ha denunciato la mancata restituzione della salma alla famiglia. La donna, 63 anni, era scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 ed è stata ritrovata morta nel gennaio 2022: un’inchiesta che, a distanza di anni, continua a rimanere aperta. “Il corpo di mia sorella è ancora a Milano. È lì dal 2024, quando è stato riesumato per il nuovo esame autoptico, ma da allora non è più tornato nel cimitero di Trieste. È una cosa che ci rattrista molto”. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

