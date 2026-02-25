Residenza Gelsomino aperte le domande per l’accesso

La residenza, in via Campagna 153, dispone di sei alloggi, ciascuno destinato a ospitare due persone in un modello di coabitazione solidale, con la presenza continuativa di personale socio-assistenziale dedicato La residenza, in via Campagna 153, dispone di sei alloggi, ciascuno destinato a ospitare due persone in un modello di coabitazione solidale, con la presenza continuativa di personale socio-assistenziale dedicato, attivo 24 ore su 24 per garantire sicurezza e supporto agli ospiti. Il servizio si rivolge in particolare ad anziani over 65 con un grado di non autosufficienza medio-lieve. L’idoneità viene valutata dall’assistente sociale e da un’équipe geriatrica specializzata, che definiscono insieme all'anziano e alla sua famiglia un progetto di vita personalizzato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

