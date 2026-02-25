Resident Evil Requiem e la nuova frontiera del path tracing – Il video

(Adnkronos) – L'industria videoludica assiste oggi al debutto di Resident Evil Requiem, un titolo che non si limita a proseguire la celebre saga survival horror, ma si pone come nuovo benchmark tecnologico per il gaming su PC. Ambientato nel solco del mistero di Raccoon City del 1998, il gioco introduce su PC effetti di path tracing esclusivi che trasformano radicalmente l'atmosfera immersiva attraverso ombre multiple, riflessi complessi e rifrazioni iper-realistiche. Questa implementazione è resa possibile dall'integrazione del DLSS 4 con Multi Frame Generation, una tecnologia che consente di gestire carichi computazionali estremi mantenendo frame rate elevati anche alle risoluzioni più alte. L'adozione del DLSS Ray Reconstruction lavora in sinergia con il path tracing per ripulire l'immagine dal rumore visivo tipico del rendering a raggi, offrendo una stabilità d'immagine superiore rispetto ai metodi di denoising tradizionali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

