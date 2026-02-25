Rescaldina rubano merce per 3.500 euro dal magazzino Bassetti | Bonny & Clide dei copripiumoni presi dai carabinieri

Rescaldina (Milano), 25 febbraio 2026 – Erano penetrati nel magazzino della Bassetti di Rescaldina e si preparavano ad allontanarsi con un bottino in copri piumoni e simili per un valore totale di 3mila 500 euro, ma sono incappati in un controllo dei carabinieri di servizio in zona, insospettiti da quanto stava succedendo in un orario quanto meno anomalo. Il colpo fallito. L’episodio ha avuto come teatro la nota azienda rescaldinese lo scorso 21 febbraio, intorno alle 23. I militari della pattuglia in servizio, infatti, hanno notato un uomo e una donna che stavano caricando sull’auto tre borsoni: i due, non appena caricate le borse, sono subito saliti in auto per allontanarsi dalla zona, ma sono stati subito seguiti dai militari insospettiti dall’orario e da quanto osservato poco prima. Il controllo della vettura. La vettura è stata dunque fermata per un controllo: i due occupanti, l’uomo classe 1982 e la donna classe 1984, compagni nella vita, si è dunque scoperto che avevano da poco sottratto dal magazzino di Bassetti merce per un valore totale di 3mila 500 euro, che stavano trasportando sulla loro auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

