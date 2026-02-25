Rescaldina furto nei magazzini Bassetti | arrestata coppia di ladri

Nella notte del 21 febbraio, i carabinieri hanno fermato una coppia colta sul fatto mentre tentava di trafugare biancheria dai magazzini Bassetti a Rescaldina. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione e ha portato all’arresto dei due individui, che sono stati trovati in possesso della merce rubata. L’episodio si è concluso con il loro fermo sul posto.

