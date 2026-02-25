Sono necessari dei requisiti ben specifici e stringenti per poter accedere al bonus casa under 36. Per beneficiare della garanzia rafforzata è infatti necessario non aver compiuto 36 anni al momento della stipula del mutuo e possedere un ISEE non superiore a 40mila euro annui. L’immobile deve essere destinato a prima abitazione e non appartenere alle categorie catastali di lusso. Il finanziamento deve essere richiesto esclusivamente per l’acquisto o per l’acquisto con ristrutturazione dell’abitazione principale. La garanzia può coprire fino all’80% della quota capitale del mutuo, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti anagrafici, reddituali e oggettivi previsti dalla normativa vigente. Ovviamente chi non rientra anche solo in uno di questi parametri non può accedere alla misura e verrà automaticamente tagliato fuori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Requisiti per accedere alle misure

Leggi anche:

Chi potrà accedere alle case in social housing? Che requisiti saranno richiesti? Tutte le risposte sul nuovo quartiere Manifattura

Benefici e agevolazioni sul lavoro: tutte le condizioni e requisiti per accedere e mantenerli

BM MASTER | QUICK SETUP GUIDELINE | BALE MANGER SOFTWARE

Temi più discussi: GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; GPS 2026 requisiti: quali sono e cos’è cambiato?; GPS 2026: educazione motoria primaria, come iscriversi in seconda fascia; GPS graduatorie supplenze docenti 2026/28: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi no.

Editoria: definite le regole per i contributi alle assunzioni 2025La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il provvedimento che definisce requisiti e modalità per accedere al contributo destinato ... ipsoa.it

Pensioni, requisiti e vie di uscita: la guida completa alle regole InpsSessantasette anni di età o oltre quarantadue di contributi. Il 2026 si gioca su questi numeri, che segnano il confine tra lavoro e pensione per milioni di italiani. Dopo l’archiviazione di Quota 103 ... notizie.tiscali.it

Leggi ora su come accedere al bonus affitto 2026. Informazioni aggiornate su requisiti e importi delle agevolazioni. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook