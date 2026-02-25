Repubblica diventa Repupplica a Sanremo 2026 | il refuso della Rai e l'ironia sui social

Carlo Conti e la Rai decidono di festeggiare gli 80 anni della Repubblica e scivolano su un refuso. Dietro l'ospite d'onore, Gianna Pratesi, campeggia la scritta "Repupplica" ed è subito innesco per un trend sui social a suon di meme e battute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaffe a Sanremo 2026: la Repubblica diventa “Repupplica”Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un errore di battitura ha trasformato la parola “Repubblica” in “Repupplica”.

Sanremo 2026, ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’: gaffe alla celebrazione degli 80 anniDurante la cerimonia di Sanremo 2026, un errore si è verificato quando il giornalista ha chiamato ‘Repupplica’ l’evento dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana.

Jalisse esclusi da Sanremo 2026: il video ironico sui social dopo l'annuncio di Carlo Conti |RDSnews