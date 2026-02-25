Renen Wine | quando il vino racconta una storia di famiglia e di mondi lontani

C’è un luogo, a Milano, dove ogni calice ha un nome e quel nome è quello di un nonno. Renen Wine, aperto nel dicembre 2025 in Largo Fra Paolo Bellintani 2, non è semplicemente un’enoteca. È un atto d’amore travestito da progetto imprenditoriale, un gesto di memoria che ha preso la forma di centinaia di etichette, di bao profumati di vapore e di un arredamento che sembra uscito dall’immaginario sofisticato di Parigi e New York insieme. Varcare la soglia di Renen Wine significa entrare in un racconto, dove la protagonista — Yaolin Zou, per tutti Jessica — ha saputo trasformare la nostalgia in visione e la gratitudine in accoglienza. Il nome del locale non è casuale, né decorativo. In cinese, Ren significa benevolenza ed En vuol dire gratitudine: i due caratteri che compongono il nome del nonno di Jessica, l’uomo che le ha insegnato che l’ospitalità è un’arte e che la famiglia è il valore più duraturo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

