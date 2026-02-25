Reggiana restano 12 ’finalissime’ Per salvarsi bisogna fare 15-16 punti

Le tensioni tra i tifosi della Reggiana sono aumentate dopo i fischi rivolti alla squadra al termine della partita contro l’Avellino. La causa sono le prestazioni deludenti e la possibilità di restare in Serie B, che richiedono ora di conquistare 15-16 punti nelle ultime 12 partite. La squadra deve affrontare le ultime sfide con determinazione per evitare la retrocessione, mentre i supporters si dividono tra speranza e disillusione.

I fischi dei tifosi della Reggiana al termine della gara con l'Avellino hanno 'spaccato' in due gli appassionati granata. Da una parte chi è soddisfatto della politica del 'punticino', dall'altra chi invece non ha digerito l'atteggiamento troppo remissivo della Rubinacci's band che ha addirittura evitato di giocarsi l'ultimo assalto per la paura di prendere un'infilata. Dove sta la ragione? Quando mancano ancora 12 giornate alla fine del campionato è difficile stabilire se la sfida con irpini sia da catalogare alla voce 'rimpianti', ma la matematica non è un'opinione e ci dice che – continuando a pareggiare anche le sfide alla portata (per di più in casa.

