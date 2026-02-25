Referendum sulla giustizia Longhin Cgil | Il sì aprirebbe la strada a un controllo politico che oggi il Governo non ha

ANCONA - «Il referendum sulla riforma della magistratura? Non c’entra nulla con il far funzionare meglio la giustizia. Al contrario: si aprirebbe la strada a un controllo politico su determinate funzioni che oggi il Governo non ha». È quanto sostiene Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil Marche, introducendo i lavori del convegno in programma oggi ad Ancona, “Referendum, riforma della giustizia: perché votare no” alla presenza di Edmondo Bruti Liberati, già presidente Anm, già procuratore della Repubblica di Milano; Marco Bisogni, componente Csm; Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil; Renzo Interlenghi, avvocato foro Fermo; Lorenzo Picardi, Upp presso la Corte di Appello di Ancona, e Nicia Pagnani, Anpi Marche. Longhin indica una serie di priorità, che, a suo avviso, restano irrisolte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

