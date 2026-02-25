Referendum Mulè | Putin? Arruoliamo anche Kim Jong-un

Home > Video > “Putin tra le fila del No al referendum? Allora arruoliamo anche Kim Jong-un”. Ironico, il vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, risponde con una battuta ai giornalisti fuori da Montecitorio che gli chiedevano un’opinione sulle parole di Fazzolari. Nei giorni scorsi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto in un dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo, aveva affermato che “anche Putin avrebbe votato no”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

