Referendum le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’ | Assostampa prevede una giornata di confronto

Mettere a confronto le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’ sul referendum di giustizia per offrire una informazione il più completa e neutra possibile. È questo l'obiettivo dell'evento promosso da Associazione Stampa Ferrara per sabato 28 dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala della Musica (via Boccaleone 19), chiamando a dibattere magistrati e avvocati e “accompagnare così i cittadini - spiegano i promotori - nella comprensione di una materia molto tecnica ribadendo, oggi più che mai, l'importanza fondamentale che ha il voto, espressione democratica di ogni libero cittadino”. Assostampa Ferrara ha promosso l'evento per portare all'attenzione della cittadinanza le ragioni dei due schieramenti sul referendum confermativo della giustizia, fissato per il 22 e il 23 marzo prossimi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

