referendum in edicola sul fatto quotidiano del 26 febbraio il forum con i magistrati pedio romanelli e rossi

Terzo appuntamento dei forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: ” Perché No – speciale referendum ”. Dopo il primo incontro con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, il secondo con gli ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, gli ospiti della nostra redazione sono stati Laura Pedio, procuratrice di Lodi, Maurizio Romanelli, capo dell’ufficio inquirente di Bergamo, Roberto Rossi, al vertice della procura di Bari. I tre magistrati hanno risposto alle domande del direttore Marco Travaglio, della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione. Tanti i temi toccati: dalle ragioni fondamentali che dovrebbero portare le persone a votare no alla riforma di Giorgia Meloni e Carlo Nordio, alle indagini che probabilmente non si farebbero più se la separazione delle carriere diventasse realtà, fino ai veri problemi che si vivono nei tribunali italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

