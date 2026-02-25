Referendum in edicola sul Fatto Quotidiano del 26 febbraio il forum con i magistrati Pedio Romanelli e Rossi

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo appuntamento dei forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: ” Perché No – speciale referendum ”. Dopo il primo incontro con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, il secondo con gli ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, gli ospiti della nostra redazione sono stati Laura Pedio, procuratrice di Lodi, Maurizio Romanelli, capo dell’ufficio inquirente di Bergamo, Roberto Rossi, al vertice della procura di Bari. I tre magistrati hanno risposto alle domande del direttore Marco Travaglio, della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione. Tanti i temi toccati: dalle ragioni fondamentali che dovrebbero portare le persone a votare no alla riforma di Giorgia Meloni e Carlo Nordio, alle indagini che probabilmente non si farebbero più se la separazione delle carriere diventasse realtà, fino ai veri problemi che si vivono nei tribunali italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

referendum in edicola sul fatto quotidiano del 26 febbraio il forum con i magistrati pedio romanelli e rossi
© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 26 febbraio il forum con i magistrati Pedio, Romanelli e Rossi

Leggi anche:
Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo
Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano dell’11 febbraio il forum con Nicola Gratteri

Temi più discussi: Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo; Lodi: in 150 al faccia a faccia sul referendum sulla Giustizia - IL VIDEO COMPLETO DELL’INCONTRO; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 febbraio: la rassegna stampa; Referendum giustizia, Il sondaggio di Palazzo Chigi sulle urne. Costo: 120 mila euro.

Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo DavigoI due ex componenti del pool della procura di Milano titolare dell'inchiesta Mani Pulite hanno risposto alle domande del direttore Travaglio, della vicedirettrice Oliva, del vicedirettore Lillo e dei ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano dell’11 febbraio il forum con Nicola GratteriIl procuratore di Napoli intervistato dal Fatto: Un tassello in più di un disegno globale per eliminare ogni forma di controllo sul potere. Domani in edicola. ilfattoquotidiano.it