Vi proponiamo il dibattito integrale tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il leader del M5s, Giuseppe Conte, che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio in merito alla riforma costituzionale della giustizia, il cui voto referendario è in programma il 22 e 23 marzo. Il confronto è stato ospitato dalla Fondazione Chiazzese, a Villa Igiea, a Palermo. A Cagliari l’incontro “Palestina. Il racconto della verità”: testimonianze dirette dalla Flotilla. Tra gli ospiti il cronista del Fatto Alessandro Mantovani La proroga dell’invio di armi all’Ucraina è legge: sì alla fiducia anche in Senato. M5s: “Maggioranza incoerente” Referendum. L’Anpi si schiera per il No con attori, artisti e giornalisti: “La riforma colpisce la divisione dei poteri e la lotta ai politici corrotti” Nuova tegola per Lollobrigida, dubbi sul “suo” comitato tecnico-faunistico: per il Consiglio di Stato il ministro ha “raggio d’azione illimitato” Il faccia a faccia tra Nordio e Conte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum giustizia, il confronto tra Conte e Nordio: il video integrale del dibattito

