Referendum Giustizia Gratteri | Non sono io a fomentare veleno

"Di certo non sono io a fomentare il veleno. Chi mi conosce sa che io con pacatezza dico sempre quello che penso e cerco di non offendere chi non la pensa come me. Io sono sempre aperto al dialogo con tutti e sono allenato a far parlare, in ogni riunione, anche il più basso in grado dei presenti, senza offendere nessuno e senza essere arrogante. Se c'è una cosa che non sopporto è l'arroganza delle persone e in particolare l'arroganza del potere". Lo ha detto Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli, al suo arrivo alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura, presso Castel Capuano, a cui ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

