Referendum costituzionale 2026 | estratti 787 scrutatori a Messina istruzioni per notifiche e ritiri

Tutti i dettagli sulla distribuzione per municipalità, gli orari di ritiro presso Palazzo Zanca e le modalità di giustificazione in caso di impedimento La Commissione Elettorale Comunale di Messina ha proceduto oggi all’estrazione a sorte dei 787 scrutatori destinati a operare nelle 253 sezioni del Referendum costituzionale dei prossimi 22 e 23 marzo 2026. La seduta si è svolta nella sala Ovale “Antonino Caponnetto”, presieduta dall’Assessore Massimiliano Minutoli e con la partecipazione delle consigliere Concetta Buonocuore, Nicoletta D’Angelo e Amalia Centofanti, oltre alla delegata del Segretario Generale, arch. Antonella Cutroneo, dirigente del Dipartimento Affari Generali nelle funzioni di segretaria della Commissione. I nominativi sono stati estratti dall’Albo unico degli scrutatori, come disposto dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura locale, utilizzando il software Sicraweb Evo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Referendum costituzionale 2026, a Palazzo Zanca il sorteggio pubblico degli scrutatoriIl sorteggio pubblico degli scrutatori a Palazzo Zanca nasce dalla necessità di preparare i seggi per il referendum costituzionale del 2026.

Referendum costituzionale sulla giustizia, il Comune di Modena cerca scrutatoriGli elettori di Modena interessati a fare gli scrutatori per il referendum sulla giustizia di marzo possono già inviare la loro candidatura.

Temi più discussi: Referendum costituzionale 2026: mercoledì 25 febbraio convocazione della Commissione Elettorale Comunale per sorteggio e nomina scrutatori; Referendum. Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte. Ecco la riforma; Referendum sulla giustizia: cosa cambia davvero con la riforma costituzionale - Heraldo; Quando si ricorre al sorteggio nelle istituzioni.

Estratti 787 scrutatori per il Referendum costituzionale del 22 e 23 marzoMESSINA. La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dall’Assessore Massimiliano Minutoli e composta dalle consigliere comunali Concetta Buonocuore, Nicoletta D’Angelo e Amalia Centofanti, presente ... letteraemme.it

Referendum sulla Giustizia 2026, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal governo. Dalla separazione delle carriere dei magistrati ai due Csm e al sorteggio: ... quifinanza.it

REFERENDUM COSTITUZIONALE, PER PROTEGGERE LA COSTITUZIONE VOTA NO DICE IL SÌ: Il sorteggio vuole eliminare la rappresentatività politica in senso lato di chi è eletto nel CSM. Oggi gli eletti al CSM rispondono, spesso se non per lo più, alle - facebook.com facebook

Si avvicina la data del referendum costituzionale sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo 2026. I dirigenti scolastici sono tenuti al rispetto delle norme sulla comunicazione istituzionale. A ricordarlo è l'USR Direzione generale dell'Aquila che ha … x.com