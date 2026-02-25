Realpolitik il caso dell’agente omicida di Rogoredo al centro della puntata

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 25 febbraio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 25 febbraio 2026. Al centro della puntata, il caso della morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta a gennaio a Rogoredo, con gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato per omicidio volontario l’agente Carmelo Cinturrino. Nel corso della serata, una pagina sui cecchini italiani durante l’assedio di Sarajevo: l’indagine riguarda fatti risalenti a quel periodo e ipotizza il coinvolgimento di cittadini italiani nel contesto della guerra in Bosnia. Come di consueto, non mancheranno il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, mentre prendono parte al dibattito, fra gli altri, Pierluigi Bersani e Fiorenza Sarzanini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

