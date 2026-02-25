Rapporti occasionali | si protegge uno su 4 Clinica mobile di Mdm tra scuole e atenei

Un quarto delle persone che hanno rapporti occasionali a Milano si protegge, secondo un rapporto recente. La causa risiede nella scarsa diffusione dell'uso del preservativo, nonostante le oltre 450 nuove diagnosi di HIV nel 2024. La città registra un’incidenza superiore alla media italiana e un numero di infezioni che si mantiene stabile, ma ancora troppo alto. La presenza di una clinica mobile tra scuole e atenei cerca di arginare il problema e sensibilizzare giovani e adulti.

Con 4,9 nuove diagnosi all'anno ogni centomila abitanti Milano (non) vanta un terzo posto (dietro Roma e Firenze) tra i capoluoghi italiani con la più alta incidenza di infezioni da HIV; quasi un punto sopra la media italiana di 4 casi per centomila nel 2024 (il 60% scoperti tardivamente) secondo gli ultimi dati dell'Iss e oltre mezzo punto sopra i 4,3 della Lombardia che, con 230 nuove infezioni censite nel primo semestre dell'anno scorso dalla Regione, configura un 2025 in linea con gli anni precedenti: 456 nuove diagnosi totali nel 2024, 488 nel '23; circa metà di dieci anni prima ma comunque troppe, considerando che, in base a un report dell''Ats Metropolitana datato 2022, meno di un quarto dei milanesi (il 24%) utilizza il preservativo nei rapporti sessuali occasionali.