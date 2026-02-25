Rapina impiegato di banca ed esplode colpo pistola | 49enne in carcere

Tempo di lettura: 2 minuti Ha esploso un colpo d’arma da fuoco a vuoto, poi si è impossessato del borsello al cui interno c’erano le chiavi della filiale di una banca. E’ avvenuto la scorsa notte a Lusciano, in provincia di Caserta dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni per la violenta rapina ai danni di un 52enne impiegato di un istituto bancario di Melito di Napoli. Tra i due c’è stata anche una colluttazione, con il 49enne che è riuscito a fuggire con il bottino a bordo di una Punto grigia condotta da un complice (non ancora identificato), e l’impiegato di banca che ha riportato una lieve ferita lacero-contusa al capo, medicata sul posto dal personale del 118. I carabinieri della Compagnia di Aversa e della Stazione di Parete sono intervenuti a casa della vittima, che ha sporto denuncia, avviando subito le indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche:

Rapina con spari sotto casa di un impiegato bancario di Melito, arrestato 49enne di Casandrino

Rapina con spari per le chiavi della banca, 49enne in manette. Caccia al complice

Argomenti discussi: Boato nella notta al piano terra di una palazzina: fatto esplodere e portato via lo sportello Bancomat [VIDEO]; Assalto al bancomat a Pineto: esplosione in piena notte VIDEO.

Lusciano – Rapina a mano armata ad impiegato di banca. Un arresto e un ricercatoLUSCIANO (Caserta) – Durante la decorsa notte i carabinieri della Compagnia di Aversa e della Stazione di Parete hanno tratto in arresto un 49enne di Casandrino (NA), gravemente indiziato di rapina in ... ecodicaserta.it

Rapina con spari per le chiavi della banca, 49enne in manette. Caccia al compliceRapina con spari ai danni di un impiegato di banca per sottrargli le chiavi della filiale. Per questo un 49enne di Casandrino, la scorsa notte, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di ... casertanews.it

Impiegato di banca nel mirimo di un malvivente #Aversa - facebook.com facebook