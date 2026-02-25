rapina con spari sotto casa di un impiegato bancario di melito arrestato 49enne di casandrino

Attimi di paura nella serata del 24 febbraio a Lusciano, nel casertano, dove un impiegato della filiale UniCredit di Melito di Napoli è stato vittima di una rapina a mano armata sotto la propria abitazione. Nella notte i carabinieri della Compagnia di Aversa e della Stazione di Parete hanno arrestato un 49enne di Casandrino, gravemente indiziato di rapina in concorso, porto abusivo di armi, detenzione abusiva di munizionamento, minaccia e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito, un uomo con jeans e giubbino nero con cappuccio avrebbe avvicinato il 52enne ingaggiando una colluttazione per sottrargli gli effetti personali. Durante i momenti concitati sarebbe stato esploso un colpo d’arma da fuoco che, fortunatamente, non ha colpito la vittima. Il malvivente si sarebbe poi impossessato del borsello contenente un iPhone 15 Pro Max e le chiavi della filiale bancaria, per fuggire a bordo di una Fiat Punto grigia guidata da un complice. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

