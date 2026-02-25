Rapina con spari per le chiavi della banca 49enne in manette Caccia al complice

Vittima del raid un impiegato dell'Unicredit di Melito. Fermato dai carabinieri dopo indagine lampo Rapina con spari ai danni di un impiegato di banca per sottrargli le chiavi della filiale. Per questo un 49enne di Casandrino, la scorsa notte, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Aversa e della stazione di Parete. I fatti risalgono alla serata di ieri, 24 febbraio, quando a Lusciano i militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione di un 52enne, impiegato della filiale UniCredit di Melito di Napoli, vittima poco prima di una rapina a mano armata. Secondo quanto ricostruito, un uomo con indosso jeans e giubbino nero con cappuccio lo avrebbe avvicinato sotto casa, ingaggiando una colluttazione nel tentativo di sottrargli effetti personali. Durante la concitazione, il malvivente avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco che, fortunatamente, non ha attinto la vittima. 🔗 Leggi su Casertanews.it

