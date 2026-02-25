Rapina con spari all'impiegato di banca a Lusciano malvivente gli ruba le chiavi della filiale

L'impiegato è stato avvicinato nella notte vicino la sua abitazione e, dopo una colluttazione, è stato rapinato. I carabinieri sono riusciti ad arrestare uno dei malviventi, mentre il complice è ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Rapina con spari per le chiavi della banca: 49enne in manette

Rapina con spari per le chiavi della banca, 49enne in manette. Caccia al complice

Temi più discussi: Rogoredo, Capo Squadra Mobile: Mansouri aveva espresso timori; Zola Predosa, 33enne ferito a colpi di pistola: arrestato 39enne per armi e ricettazione | VIDEO; Gallarate, aggredito all’Esselunga: trovato in piazza Garibaldi. Indagine per rapina; Assalto portavalori, carabinieri e guardie giurate sotto i colpi dei kalashnikov: Abbiamo visto la morte in faccia - FoggiaToday.

Rapina con spari per le chiavi della banca: 49enne in manetteRapina con spari ai danni di un impiegato di banca per sottrargli le chiavi della filiale. Per questo un 49enne di Casandrino, la scorsa notte, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di ... napolitoday.it

Rapina con spari all’impiegato di banca a Lusciano, malvivente gli ruba le chiavi della filialeRocambolesca rapina quella andata in scena nella notte a Lusciano, nella provincia di Caserta: la vittima è un uomo di 52 anni, un impiegato di banca della filiale Unicredit di Melito, nel Napoletano, ... fanpage.it

ASSALTO AL PORTAVALORI IN PUGLIA, LE IMMAGINI SUBITO DOPO LA RAPINA. Spari e bombe da un commando di finti poliziotti - facebook.com facebook