Rapina anziano ricorre contro la sentenza di patteggiamento ma perde con la beffa della sanzione accessoria

La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza di patteggiamento emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia nel dicembre 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'aggressione era stata compiuta da una persona travisata, elemento che aveva inizialmente aggravato la posizione dell'indagato. Il 10 dicembre 2025, davanti al G.u.p. di Foggia, le parti avevano concordato per il patteggiamento. Grazie alla concessione delle attenuanti generiche e della speciale tenuità del danno, ritenute prevalenti sulle aggravanti, il giovane era stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e a una multa di 1.200 euro. La difesa aveva ugualmente impugnato la decisione davanti ai giudici per un presunto vizio procedurale, ovverosia la mancata traduzione della sentenza in una lingua comprensibile all'imputato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche:

La Città di Salerno, crack società editrice: Procura generale ricorre contro sentenza patteggiamento

Canicattì: Cassazione conferma condanna per uomo ferito con pistola illegale, ma rivede la pena accessoria.