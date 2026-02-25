Rapimenti di bambini a Primavalle il SUV nero e il traffico d' organi | la verità sull' audio che terrorizza Roma

Nel volgere di poche ore diversi messaggi vocali hanno cominciato a circolare nei gruppi dei genitori. Si tratta di una fake news "Genitori, buongiorno. Gira voce a Primavalle Torrevecchia di una coppia sui 45 anni, corporatura media, capelli scuri, e lui sui 5055, brizzolato, con un SUV nero con targa .918. che avrebbero tentato di prendere bambini all’uscita con scuse banali, tipo che i genitori hanno avuto un incidente con la macchina". Questo è l'inizio di una serie infinita di messaggi vocali che dalla tarda mattinata di oggi - mercoledì 25 febbraio - hanno cominciato a diventare virali sui gruppi WhatsApp dei genitori di Roma. Un grosso allarme sociale, divenuto virale nel giro di poche ore, con migliaia di audio "inoltrati molte volte" che rendono complicato discernere la realtà dalla fake news. A rincarare la dose è la parte finale dei messaggi, che indicano una volta una scuola elementare in una via, un'altra volta un asilo in un'altra strada, fino alla segnalazione di un McDonald's: "È stata fatta la segnalazione alla polizia ma hanno detto che c’è già un’indagine in corso per traffico d’organi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

