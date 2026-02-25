Ramadam in parrocchia il sociologo fa infuriare Ceccardi | Vuole sostituire gli europei

“L'Europa non è islamica e lo dimostrano le battaglie storiche che noi abbiamo vinto nel corso dei secoli per imporre la libertà e la parità tra uomini e donne”. È quanto sostiene l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi che, quest'oggi, è intervenuta come ospite a “L'aria che Tira”, il talk show di approfondimento condotto dal giornalista David Parenzo su LA7. Nel corso della puntata odierna si è parlato del caso di Monfalcone, località in provincia di Gorizia, dove negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha chiuso alcuni centri culturali islamici per motivi di ordine pubblico e sicurezza. I provvedimenti hanno generato una serie di proteste, cui sono seguiti anche contenziosi legali. Per ottemperare alla carenza di strutture, in occasione del Ramadan i residenti hanno messo a disposizione della comunità musulmana locale parrocchie e altri locali per consentire ai fedeli di pregare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Verifiche posticipate nella scuola laica che cede al Ramadan; Genuflessi in casa propria.

Prato, duecento musulmani festeggiano la fine del Ramadan in una parrocchia. Poi il vescovo con gli imam per un caffèQuando hanno terminato la preghiera per la fine del Ramadan nel cortile della parrocchia di San Domenico, hanno deciso di andare a ringraziare il vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, per aver ... ilmessaggero.it

La fine del Ramadan si celebra in parrocchiaLa fine del Ramadan festeggiata con una ricca colazione nei locali della parrocchia. Succede a Canosa di Puglia, grazie all'iniziativa di don Felice Bacco, parroco della cattedrale dedicata a San ... rainews.it

Staranzano, 18 febbraio 2026 Cari concittadini, nei prossimi quattro venerdì — 20 e 27 febbraio, 6 e 13 marzo 2026 — dalle ore 12:00 alle ore 21:00, presso la struttura delle Stalle Rosse, di proprietà della Parrocchia San Pietro e Paolo, si svolgeranno le cele - facebook.com facebook