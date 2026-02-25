Rally delle Vallate Aretine 93 equipaggi pronti per la sfida tricolore
Motori accesi per l’appuntamento di apertura del campionato italiano Auto Storiche. Adesioni in crescita rispetto alla precedente edizione. Gara concentrata nella giornata di sabato con 96 chilometri di prove speciali Sono numeri importanti, che confermano l’elevato appeal dell’evento, quelli che anticipano la partenza del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, appuntamento che - nel fine settimana - darà il via al Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La gara - che vanta la validità anche per il Michelin Trofeo Storico e per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, serie alla sua diciassettesima edizione - vedrà al via 93 vetture. Segno di un elevato interesse rivolto dai praticanti verso la gara organizzata da Scuderia Etruria Scrl, pronta ad accendere i motori sulle strade della provincia di Arezzo con una formula rinnovata, che concentra lo svolgimento dell’intera competizione nella sola giornata di sabato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
