Rally Cambiaghi torna nel CIAR a bordo della Lancia Ypsilon

Il valtellinese Moreno Cambiaghi riaccende i motori e annuncia con entusiasmo il suo ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Al suo fianco, immancabile, la navigatrice varesina Giulia Paganoni. La coppia tornerà a dare spettacolo a bordo della grintosa Lancia Ypsilon HF Rally4 di MC sport&events e Autotecnica2 con i colori della scuderia Bluthunder. "Sono davvero felice di tornare a confrontarmi con i piloti del CIAR – racconta Cambiaghi – Sarà una stagione intensa, con sfide accese sia nel 2RM che nel Trofeo Lancia, ma possiamo contare su una squadra a?atata e super motivata". Il driver non dimentica chi lo sostiene in questa nuova avventura: "Un grazie speciale alla scuderia Bluthunder per aver creduto in me e a MC sport&events che, insieme ad Autotecnica2, mi mette a disposizione una Lancia Ypsilon HF Rally4 che già conosco e con cui ho ottime sensazioni.

