Rally Cambiaghi torna nel CIAR a bordo della Lancia Ypsilon
Dopo il terzo posto nel 2023 il pilota di Traona ha scelto di tornare nel Campionato Italiano Assoluto Rally con il supporto della scuderia Bluthunder, MC sport&events e Autotecnica2 Il valtellinese Moreno Cambiaghi riaccende i motori e annuncia con entusiasmo il suo ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Al suo fianco, immancabile, la navigatrice varesina Giulia Paganoni. La coppia tornerà a dare spettacolo a bordo della grintosa Lancia Ypsilon HF Rally4 di MC sport&events e Autotecnica2 con i colori della scuderia Bluthunder. "Sono davvero felice di tornare a confrontarmi con i piloti del CIAR – racconta Cambiaghi – Sarà una stagione intensa, con sfide accese sia nel 2RM che nel Trofeo Lancia, ma possiamo contare su una squadra a?atata e super motivata". Il driver non dimentica chi lo sostiene in questa nuova avventura: "Un grazie speciale alla scuderia Bluthunder per aver creduto in me e a MC sport&events che, insieme ad Autotecnica2, mi mette a disposizione una Lancia Ypsilon HF Rally4 che già conosco e con cui ho ottime sensazioni.
Lancia torna al rally italiano dopo 34 anni: Foligno banco di prova per la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale.Lancia riprende le gare di rally in Italia dopo 34 anni, portando a Foligno la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale.
VIDEO – I test della Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2Nel video, vengono mostrati i test della Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 svolti dagli equipaggi ufficiali in Francia.