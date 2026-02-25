racing bulls porta energia pulita in f1 grazie alla cefla di imola

Faenza (Ravenna), 25 febbraio 2026 – Energia pulita per alimentare la Formula 1. Questa mattina Racing Bulls ha inaugurato nel proprio quartier generale di Faenza il nuovo impianto per la produzione di energia, cuore del ‘Green energy park’, un’area di 14.500 metri quadrati accanto alla sede del team che produce in media 4,6 GWh di energia elettrica a zero emissioni, recupera il calore per coprire il fabbisogno di riscaldamento e riduce al minimo il consumo di acqua, stabilendo nuovi standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale nel settore. L’impianto a biometano copre il 100% del fabbisogno. Il progetto è stato sviluppato insieme a Cefla e utilizza biometano certificato fornito da realtà locali, in primis l’azienda vitivinicola Caviro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

