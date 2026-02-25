Quel 34 fortunato e quelle quattro vincite da 40mila euro in una sola ricevitoria

Un martedì sera fortunato per chi ha giocato nella ricevitoria di via Vittorio Emanuele, a Monza. Quel 34 sulla ruota nazionale del lotto ha permesso a quattro persone di portare a casa quasi 10mila euro a testa (per l’esattezza 9.900 euro cadauno). Come riporta Agipronews è successo nell’ultimo concorso del lotto. Quasi 40mila euro quelli vinti nella ricevitoria del centro storico. Ma non è l’unica vittoria in Lombardia al Lotto. Sono stati vinti 9.750 euro a Saltrio, in provincia di Varese, con tre ambi e un terno sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del lotto ha distribuito premi per 3,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 229 milioni di euro dall’inizio del 2026. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

