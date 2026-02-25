Quattromila dipendenti persi in sei anni i piccoli Comuni di Lombardia sono in affanno

Il calo demografico e le scelte di lavoro hanno spinto quasi 4.000 dipendenti a lasciare i piccoli Comuni della Lombardia in sei anni. La riduzione del turnover, le retribuzioni più alte nel settore privato e le migliori opportunità di carriera hanno convinto molti a cercare alternative. Questa fuga di lavoratori mette sotto pressione i servizi locali e rende difficile mantenere l’efficienza nei piccoli centri. La situazione continua a peggiorare.

Milano, 25 febbraio 2026 –??????Blocco del turnover, attrattività maggiore delle retribuzioni ed opportunità di carriera dal privato, a cui si aggiunge il calo demografico che impatterà sempre di più sulle assunzioni. Così, negli ultimi anni, gli enti locali hanno perso personale e, con esso, hanno visto deteriorarsi le capacità amministrative. Negli ultimi anni c'è stato un cambio di rotta con la riapertura delle assunzioni, ma tanti concorsi vanno deserti o, comunque, non ricevono candidature sufficienti a coprire tutti i posti. Tra le province lombarde, secondo l'ultimo rapporto Anci Lombardia sui Comuni lombardi, si va dai 3,55 dipendenti ogni 1000 abitanti per Lodi ai 6,76 ogni mille per Milano.