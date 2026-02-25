Quattro presunti familiari C’è Mencarelli in Lazzerini

Mencarelli e Lazzerini sono coinvolti in un evento legato ai familiari di persone scomparse. La causa deriva da un progetto culturale che mira a sensibilizzare il pubblico su storie di assenze e ricordi. Quattro persone sostengono di essere parenti di qualcuno scomparso, e questa settimana si incontrano presso la libreria Gori. La discussione si concentra sulle testimonianze e sulle esperienze di chi cerca risposte. La scena si svolge nel cuore della città, attirando l’attenzione di molti passanti.

Doppio appuntamento per gli Incontri con gli autori in Lazzerini questa settimana, in collaborazione con la Libreria Gori. Venerdì alle 18 l’ospite sarà Daniele Mencarelli, poeta e narratore, conosciuto al grande pubblico per il toccante romanzo Tutto chiede salvezza, vincitore del Premio Strega Giovani 2020 da cui è stata tratta l’omonima serie Netflix di grande successo, alla cui sceneggiatura ha collaborato. Mencarelli torna in libreria con Quattro presunti familiari pubblicato da Sellerio, un intenso noir psicologico ambientato nella provincia di Latina. La trama ruota attorno al ritrovamento di resti umani e all’attesa di quattro famiglie, legate da speranze e dolori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le pillole di Polly: recensione di “Quattro presunti familiari” di Daniele MencarelliLe pillole di Polly: recensione di “Quattro presunti familiari” di Daniele Mencarelli In questo libro, l’Appuntato Emanuele Circosta affronta le sfide di un ruolo delicato come quello del carabiniere, tra orgoglio e dubbi personali.

