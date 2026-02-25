A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina un evento di Fratelli d'Italia in Senato per raccontare la verità di quello che succede sul campo. Un evento organizzato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e dall'onorevole Francesco Filini, responsabile dell'Ufficio studi e che lo ha anche moderato. Fazzolari ha garantito che il sostegno, anche militare a Kiev, ci sarà per tutto il 2026, così come confermato dal voto in Senato del giorno successivo. «Il governo è sempre stato molto compatto sul sostegno a Kiev, abbiamo messo più volte la fiducia su più provvedimenti anche per ragioni di tempo e di semplicità, ma non c’è mai stato un problema nella maggioranza sul sostegno all’Ucraina». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quattro anni di lotta per la libertà. Il fallimento della «guerra lampo russa»

I russi e la violenza. L'opinione pubblica russa dopo quattro anni di guerraLa paura di perdere “lo stato forte” di Putin che protegge e inorgoglisce soffoca la consapevolezza della brutalità e la compassione per le vittime.

Quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina: "La libertà parla oggi la lingua di Kyiv"Nel quarto anniversario dell’attacco di Mosca, il consigliere regionale Andrea Massari riflette su responsabilità, democrazia e sostegno all’Ucraina...

Quattro anni di guerra in Ucraina, Zelensky: Putin non ha vinto. Costa e Von der Leyen a KievCade oggi il quarto anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Era il 24 febbraio 2022. Zelensky su X: Putin non ha vinto ... dire.it

Quattro anni con l’UcrainaNell’anniversario dell’invasione russa, leader Ue uniti. Fao, Martina candidato dell’Italia al vertice. Colle, dl Sicurezza alla firma. Vannacci va con l’AfD. Scontro alla Camera sul congedo parentale ... msn.com

#GMG GUERRA RUSSIA - UCRAINA: IL BILANCIO DOPO 4 ANNI DI CONFLITTO Il 24 Febbraio 2022 la #Russia invadeva i territori ucraini dando inizio a una guerra che dura ormai da quattro anni. A che punto è il conflitto Qual è il bilancio di questi anni L - facebook.com facebook

D’Orsi da Soloviev.. tutto molto logico! Ma qui solleverei il problema dei conduttori italiani di vari talk show che, per quattro anni, hanno continuato a invitare D’Orsi come voce imparziale, facilitando così la diffusione della propaganda russa in Italia. x.com