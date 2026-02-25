Quattro anni di guerra in Ucraina | il presidio davanti a Palazzo Marino illuminato in giallo-blu

L'iniziativa del consiglio comunale, come in tante altre città italiane e nel mondo. L'attivista Zoia Stankovska: "Tutti gli ucraini si ricordano perfettamente il giorno dell'inizio dell'invasione". La presidente dell'aula, Elena Buscemi, è a Odessa Una quarantina di ucraini si è radunata martedì sera in piazza San Fedele a Milano per un momento di raccoglimento in occasione del quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa. L'occasione era l'illuminazione della facciata di Palazzo Marino con i colori della bandiera ucraina. Durante il presidio sono stati esposti cartelli con slogan come “L'Ucraina è la prima difesa in Europa”, “La libertà richiede azione”, “Non abituatevi alla guerra” e “La neutralità aiuta l'aggressore”. Hanno partecipato anche tre consiglieri del Comune: Diana De Marchi (Pd), Francesco Rocca (FdI) e Pietro Celestino (FdI). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quattro anni della guerra in Ucraina, Palazzo Chigi illuminato con la bandiera di KievLa decisione di illuminare Palazzo Chigi con i colori della bandiera ucraina deriva dal ricordo dei quattro anni di conflitto nel paese.

Palazzo Marino si tinge dei colori della bandiera Ucraina: quattro anni dall'inizio della guerraPalazzo Marino si illumina di giallo e blu per celebrare i quattro anni dall'inizio del conflitto in Ucraina.

Palazzo Marino illuminato con i colori della bandiera #Ucraina, in occasione del quarto anno dall’inizio dell’invasione russa x.com

