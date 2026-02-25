Quasi tre milioni di telespettatori in meno dell' anno scorso e pochissimo consenso social

P rimi dati di ascolti per Sanremo 2026 e il bilancio non è certo positivo. La prima serata del Festival condotta da Carlo Conti su Rai 1 si attesta sui 9,6 milioni di spettatori con il 58% di share. A detta dei dirigenti Rai, il quarto dato più alto dall’edizione 1999 condotta da Mike Bongiorno insieme a Piero Chiambretti e Valeria Marini. Carlo Conti, lezione di serenità per Sanremo 2026: «Devo battere me stesso, che mi frega.» X Certo è che l’anno scorso la prima puntata aveva totalizzato 12,6 milioni (65,3% di share). Si tratta dunque dell’ edizione peggiore, se confrontata con le ultime quattro. Un passo indietro rispetto ai numeri di Amadeus, ma anche rispetto a quella dell’anno scorso, che – anche grazie all’introduzione del Total Audience (tv, smarthphone, tablet e pc) – aveva stabilito un record. Sanremo 2026, ascolti tv: i dati sullo share della prima serata. Martedì 24 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 9,6 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

