Quasi metà corpo ustionato come sta il 19enne ferito gravemente nell' incidente sul lavoro

Restano stabili le condizioni del ragazzo di 19 anni ricoverato in condizioni critiche al Centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane era rimasto coinvolto nell'esplosione che ha ferito altri 2 operai all'interno dell'azienda farmaceutica Frau Pharma di Agrate Brianza lo scorso 23 febbraio. L'esplosione si è verificata intorno alle 17 all'interno dell'azienda farmaceutica. Tre operai sono stati investiti dalle fiamme: un 19enne, un 31enne e un 44enne. Mentre il 31enne e il 44 sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, il 19enne è stato portato in condizioni critiche al Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

