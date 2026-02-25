Quarantuno licenziamenti alla Airpack | Questa dismissione è inaccettabile

La multinazionale Airpack ha licenziato 41 dipendenti, provocando proteste tra i lavoratori. La causa principale risiede nella decisione di chiudere uno stabilimento e ridurre drasticamente il personale. I lavoratori chiedono certezze sul futuro e un piano di reinserimento. L’azienda ha promesso incontri nelle prossime settimane per discutere delle alternative, ma la tensione resta alta tra chi teme di perdere il lavoro. La situazione continua a evolversi in attesa di risposte concrete.

Il 9 marzo i lavoratori licenziati di Airpack riceveranno risposte dalla multinazionale in merito alle loro richieste "salva posto". È l'esito della protesta, scattata lunedì pomeriggio (nella foto), davanti ai cancelli della Airpack, dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Ossago Lodigiano, comunicata il 16 febbraio e piombata come una doccia fredda su 41 lavoratori, compreso un dirigente, destinati a rimanere senza occupazione. Le sigle Cisl Filcem e Cgil Fenca hanno avviato un presidio per chiedere il ritiro dei licenziamenti e l'apertura di un confronto reale con la proprietà. La casa madre della multinazionale che gestisce l'azienda, specializzata nella produzione di imballaggi protettivi in polietilene e polipropilene, ha sede in Belgio e la trattativa si preannuncia complessa, soprattutto per le difficoltà di comunicazione con i vertici aziendali.