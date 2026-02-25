Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 25 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,107 €kWh (107,5 €MWh), in calo rispetto ai valori registrati nei mesi precedenti. Per comprendere meglio l’andamento recente, ecco alcuni valori giornalieri del PUN nell’ultima settimana: Data PUN (€kWh) 19 Febbraio 2026 0,112 20 Febbraio 2026 0,108 21 Febbraio 2026 0,098 22 Febbraio 2026 0,086 23 Febbraio 2026 0,105 24 Febbraio 2026 0,110 25 Febbraio 2026 0,107 Questi valori sono esclusivamente riferiti al prezzo all’ingrosso dell’energia e non includono tasse, oneri di sistema, costi di trasporto e commercializzazione. Cosa significa per le famiglie. Per le famiglie che si trovano ancora nel regime di maggior tutela, i prezzi sono stabiliti trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quanto costa davvero alla tua azienda

Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro; Da oggi scatta l'alcolock, obbligatorio per i recidivi. Costa circa 2.000 euro; Alcolock, scatta oggi l'obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischiano.

Alcolock, da oggi scatta l’obbligo per chi viene beccato alla guida ubriaco: quanto costa e dove installarloDa oggi chi guida con tasso alcolemico oltre 0,8 g/l deve installare l’alcolock: sanzioni, costi e modelli approvati. greenme.it

Alcolock, scatta oggi l’obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischianoÈ arrivato l'ultimo passaggio necessario per l'utilizzo degli alcolock, come previsto dal nuovo Codice della strada: il ministero dei Trasporti ha fatto ... fanpage.it

Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro. Federcarrozzieri, non tutti i veicoli potranno montare il dispositivo - facebook.com facebook

Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro. Non tutti i veicoli potranno montare il dispositivo #ANSA x.com