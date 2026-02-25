Quanti soldi ha perso l’Inter con la mancata qualificazione agli ottavi

L’eliminazione dell’Inter dai sedicesimi di finale di Champions League ha causato una perdita economica significativa. La squadra italiana ha visto sfumare una cifra importante di ricavi, legata ai premi UEFA e alle entrate da diritti tv, a causa della sconfitta contro il Bodo-Glimt. Questa uscita anticipata riduce anche le opportunità di guadagno future e di visibilità internazionale. La perdita concreta si traduce in un calo di circa diversi milioni di euro.

Quanti soldi ha perso l’Inter. Niente da fare per l’Inter che viene eliminata dal Bodo-Glimt nei sedicesimi di finale di Champions League. Dopo la sconfitta dell’andata per 3-1 è arrivata anche la sconfitta a San Siro per 1-2. La qualificazione agli ottavi di Champions rappresentava un passaggio chiave anche sul piano economico. In base ai premi stabiliti dalla UEFA, la qualificazione valeva 11 milioni di euro. Quanti soldi ha perso l’Inter? 11 milioni di euro. Quindi per l’Inter un mancato introito di 11 milioni di euro che erano stati già inseriti nel bilancio preventivo e che come detto dallo stesso Marotta nel prepartita dovranno essere rimpiazzati in qualche modo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, per la qualificazione diretta agli ottavi adesso serve un miracoloL’Inter affronta un momento difficile in Champions League, con tre sconfitte consecutive che complicano la qualificazione diretta agli ottavi.

