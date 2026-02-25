Quando lo sci alpino oggi in tv | orario prova discesa Soldeu startlist streaming

Una gara di sci alpino si è svolta oggi a causa dell’abbondante neve che ha reso difficile l’organizzazione. La prova di discesa a Soldeu ha attratto numerosi spettatori, anche grazie alla presenza di altri atleti di punta. L’evento è visibile in streaming e l’orario di partenza è stato anticipato rispetto alle previsioni iniziali. La startlist include alcuni dei migliori specialisti del settore, pronti a sfidarsi sulla pista.

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Soldeu, startlist, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e per lanciare lo sprint finale sceglie il Principato di Andorra. Soldeu ospita un fine settimana dedicato alle discipline veloci. Si parte dalla prima prova cronometrata della discesa calendarizzata per venerdì 27 febbraio. Le atlete scendono in pista per il primo training cronometrato: inizia lo studio delle traiettorie e la raccolta delle indicazioni per il lavoro sui materiali. La partenza è prevista alle 11:00. LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A SOLDEU DALLE 11.00 Lindsey Vonn aveva posto una seria ipoteca sulla conquista del trofeo di specialità, ma il grave infortunio subito nella discesa olimpica dall’intramontabile fuoriclasse statunitense ha finito per riaprire inevitabilmente la situazione in ottica conquista del successo. 🔗 Leggi su Oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streamingOggi si svolgono le prove di discesa a Zauchensee, Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Soldeu, tv, streamingIl maltempo ha cancellato la prova di discesa a Soldeu, causando il rinvio delle competizioni di sci alpino femminile. Temi più discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, domenica 15 febbraio; Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante femminile Olimpiadi: orari, startlist, streaming; Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; Brignone si ripete: è oro anche in slalom gigante!. Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante maschile Olimpiadi: orari, startlist, streamingSi volta pagina con la speranza di conquistare nuove ed importanti soddisfazioni. Il rush finale dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina lascia ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante femminile Olimpiadi: orari, startlist, streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta volgendo al termine. Ci sono ancora tre gare da disputare e quella di oggi è ... oasport.it Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu: c’è Federica Brignone - x.com Dopo i trionfi di Milano Cortina 2026, Federica Brignone torna in Coppa del Mondo per l'ultima sfida: staccare il pass per le Finali di Lillehammer. La "Tigre" è stata convocata per le gare veloci di Soldeu (27 febbraio - 1° marzo) e dovrà dare il massimo anc - facebook.com facebook