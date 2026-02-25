Qualiano l?abbraccio a Luciano tra lacrime e silenzio | città ferma per l?addio

Luciano Capasso, il giovane di 25 anni morto in Svizzera dopo essere stato travolto da una valanga, ha lasciato un vuoto profondo a Qualiano. La sua famiglia e gli amici si sono stretti in un abbraccio silenzioso, tra lacrime e sguardi spenti, mentre la comunità si ferma per onorare la memoria. La città si prepara a salutare il ragazzo con un momento di raccoglimento, consapevole del dolore che ha colpito tutti.

È il momento del dolore a Qualiano. Nel pomeriggio di ieri la salma di Luciano Capasso, il 25enne travolto e ucciso da una valanga sulle Alpi Svizzere, è giunta dopo il lungo viaggio da Saint Moritz. Ad attendere il corpo, "scortato" dal fratello Tarry, l'altro fratello, Emmanuel, e la mamma, Raffaela Grande che l'ha accolto con queste frasi: «Preparavamo la sua festa di laurea. Il tuo funerale sia come una festa». Struggenti le parole scritte sui social per il figlio scomparso: «Le vette hanno preso il tuo coraggio, ma non la tua memoria che resterà per sempre con noi. Il tuo sorriso, la tua risata, il tuo grande cuore vivranno per sempre.