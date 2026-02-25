Pusher ucciso a Rogoredo la testimonianza | Cinturrino mi metteva la droga in tasca e mi portava in Questura

Emergono nuovi dettagli sul caso di Carmelo Cinturrino, il poliziotto della squadra investigativa della squadra di Milano attualmente in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario, depistaggio e omissione di soccorso del 28enne Abderrahim Mansouri., La versione del poliziotto è quella della legittima difesa ma il legale della famiglia Mansour, Marco Romagnoli, a "È sempre Cartabianca" spiega che l'autopsia smentirebbe questa tesi: "Il proiettile è entrato nel lato destro della testa di Mansouri quindi in posizione laterale"., Fa discutere l'operato dell'agente durante la sua carriera, tanto da essere ribattezzato nell'ambiente con il soprannome di "Thor". Due anni fa, Cinturrino venne accusato di aver fatto arrestare un ragazzo tunisino per aver nascosto della droga in un alimentare. Dopo essere stato arrestato in flagranza, il giovane fu assolto, perché secondo la sentenza Cinturrino non avrebbe potuto vedere nella vetrina del negozio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Pusher ucciso a Rogoredo, oggi l'interrogatorio di CinturrinoCarmine Cinturrino, poliziotto coinvolto nell'uccisione di un pusher nel boschetto di Rogoredo, ha deciso di sottoporsi a un interrogatorio.

Pusher ucciso a Rogoredo, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa.

