Punte fino all' 81% nella differenziata a Spoltore e ora una nuova gestione tra mastelli jolly e fototrappole

Più che positivo il percorso fatto con Rieco che resta al fianco del Comune. A tracciare il bilancio e spiegare le prossime azioni che saranno promosse è l'amministrazione. L'obiettivo è stabilizzare il dato all'80% e migliorare ancora la qualità del servizio Punte fino all’81% della raccolta differenziata a Spoltore che nel biennio 2024-2025 ha visto la consegna di più di 7mila rifiuti all’Ecocentro di cui hanno usufruito circa 2.700 utenti. Numeri importanti che l’amministrazione intende migliorare ancora con una nuova gestione dei rifiuti sempre con al fianco Rieco. Dal “mastello jolly” alle fototrappole per sorprendere i “furbetti” e fino alle piccole isole ecologiche in centro, sono diverse le azioni che si intendono portare avanti e a parlarne è il sindaco Chiara Trulli che, come prima cosa, fa il punto su quanto sin qui fatto sottolineando che il futuro è quello di migliorare ulteriormente la gestione garantendo sempre più servizi ai cittadini e un sempre maggiore decoro al territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

