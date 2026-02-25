Punk e attenzione al sociale | chi sono le Bambole di Pezza

Le Bambole di Pezza, gruppo noto per il loro stile punk e impegno sociale, fanno notizia perché sono l’unica band emergente tra i big di Sanremo 2026. La causa di questa scelta risiede nella loro capacità di unire musica energica a messaggi di protesta, attirando l’attenzione di molti giovani. La band si sta già preparando con entusiasmo per il palco dell’Ariston, pronta a sorprendere il pubblico con il loro spirito ribelle.

Le Bambole di Pezza, l’unica band che compare nel lungo elenco dei big di Sanremo 2026, si preparano a sconvolgere l’Ariston con il loro mood energico e fuori dagli schemi da riot grrrl. Ribelli, punk, con una formazione totalmente al femminile e, soprattutto, con un’idea ben precisa della musica, utilizzata come mezzo per raccontare temi sociali importanti, su tutti la gender equality. Nonostante il loro sia uno dei nominativi più discussi dell’edizione che – secondo l’opinione pubblica – è povera di veri “big”, il gruppo può contare su una lunga carriera (e una altrettanto lunga gavetta) che le ha condotte, in più di vent’anni di storia, dai club milanesi fino all’Ariston. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Chi sono le Bambole di Pezza: le due vite della bandLa presenza delle Bambole di Pezza al Festival di Sanremo sorprende, considerando che vent’anni fa nessuno avrebbe pensato a una simile partecipazione.

Chi sono Le Bambole di pezza a Sanremo 2026, formazione della band e storiaLe Bambole di Pezza sono una band italiana formata interamente da donne, nata a Milano.

