Pulse Day 2026 il 1° marzo la giornata mondiale per la prevenzione delle aritmie

Tempo di lettura: 3 minuti Controllare il polso richiede pochi secondi, ma può fare la differenza tra una diagnosi precoce e una complicanza grave. È questo il messaggio al centro del Pulse Day, la giornata mondiale dedicata al controllo del ritmo cardiaco in programma il 1° marzo 2026. L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione su un dato che non può essere ignorato: una persona su tre nel mondo è a rischio di sviluppare un’aritmia cardiaca nel corso della vita. Le aritmie rappresentano oggi una delle principali cause di ospedalizzazione e un problema di salute pubblica in costante crescita. Tra queste, la più diffusa è la fibrillazione atriale, definita una delle “epidemie” del nuovo millennio. I numeri fotografano l’evoluzione del fenomeno: dai 33,5 milioni di pazienti stimati nel 2010 si è passati ai 59 milioni nel 2019. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

