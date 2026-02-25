Pubblico impiego rinnovo ancora in sospeso | Non bastano 50 euro in più

Il contratto è scaduto, ma la partita è ancora aperta. Nel Comparto unico del pubblico impiego in Friuli Venezia Giulia – che comprende dipendenti della Regione e delle autonomie locali – il rinnovo 2022-24 non è stato ancora chiuso, mentre si affaccia già all’orizzonte la stagione contrattuale successiva. È proprio su questo punto che interviene la Funzione pubblica Cgil Fvg. “Vogliamo lavorare su questo rinnovo contrattuale e non già proiettati su quello 2025-27, che verrà certamente, ma solo dopo aver chiuso alle migliori condizioni possibili il contratto 2022-24”, dichiara la segretaria generale Orietta Olivo. “Ogni rinnovo deve essere un’occasione per rafforzare il trattamento economico, e non solo, dei dipendenti del Comparto unico”. Il nodo centrale resta quello delle retribuzioni. Negli ultimi giorni sono stati diffusi dati sulle retribuzioni medie nel pubblico impiego, ma secondo il sindacato le cifre aggregate rischiano di fornire un’immagine distorta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Gli impiegati pubblici non possono ricevere regali, basta anche di 50 euro per il reato di corruzione nel pubblico impiego. SentenzaLa Cassazione ha confermato che gli impiegati pubblici rischiano di incorrere in reato di corruzione anche per regali di soli 50 euro.

Leggi anche: Il caso Milano: “Un lavoratore su 3 non guadagna abbastanza per viverci. Il pubblico impiego in fuga. Casa e salute assorbono oltre il 50% dello stipendi”

Temi più discussi: A LAVORATRICI E LAVORATORI PUBBLICI SERVE UN CONTRATTO CHE SPOSTI IN AVANTI DIRITTI E SALARI: Continua la trattativa per il rinnovo delle FFCC; PA, firmato il rinnovo del contratto Enti locali: aumenti fino a 140 euro in busta paga; Fumarola, Ccnl 2022/2024 Funzioni locali, risultato significativo - CISL; Pubblica amministrazione, aumenti fino a 140 euro per 400 mila impiegati comunali, più smartworking e settimana di 4 giorni: firmato il contratto.

Rinnovo Contratto Enti Locali Ufficiale: aumenti fino a 140 euro e arretrati in arrivoÈ ufficiale il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali ... msn.com

Contratti Pubblico Impiego. Torluccio (Uil Fpl): Vogliamo quello che ci aspetta di diritto. Daremo battagliaA 70 giorni dalla Sentenza politica della Consulta sul rinnovo dei contratti del Pubblico impiego, il Governo non ha ancora convocato i sindacati. Il Segretario Generale della Uil Fpl invita ad un ... quotidianosanita.it

Buonasera, é possibile richiedere aspettativa non retribuita da pubblico impiego per lo svolgimento del servizio civile universale Non essendo compatibile per distanza e orario di lavoro previsto - facebook.com facebook

Corte di Cassazione, sentenza n. 3857/2026: l’omissione della contestazione disciplinare, nel pubblico impiego, non è sanabile con la conoscenza successiva degli addebiti, perché comporta una irrimediabile compromissione del diritto di difesa ln.run/se x.com