PS5 Pro | Sony brevetta una nuova evoluzione del PSSR

Sony ha depositato un brevetto per una nuova versione del PSSR, una tecnologia che mira a migliorare la qualità visiva della PS5 Pro. La causa di questa innovazione risiede nella crescente richiesta di immagini più nitide e fluide durante il gioco. Il brevetto suggerisce che Sony sta lavorando a miglioramenti significativi, con dettagli che potrebbero cambiare l’esperienza di gioco. Restano da vedere quali risultati porterà questa evoluzione.

Sony continua a investire nello sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare la qualità visiva e le prestazioni dei giochi. Il nuovo brevetto depositato dall'azienda introduce un'evoluzione del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la tecnologia proprietaria di upscaling basata su intelligenza artificiale, che potrebbe rappresentare un importante passo avanti soprattutto in vista di PlayStation 5 Pro. Il brevetto, denominato "Graphics Processing", descrive un sistema innovativo basato su una tecnica chiamata MFSR con quantizzazione dinamica in tempo reale, progettata per migliorare la stabilità dell'immagine e mantenere prestazioni elevate anche nelle situazioni più impegnative.